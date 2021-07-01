Петербуржец спас своего пса от двух бойцовских собак

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что мужчине, гулявшему со своей собакой в Калининском районе, пришлось защищать своего питомца от двух псов бойцовской породы. Сам хозяин считает, что эта ситуация случайность и претензий ни к кому не имеет.

Напомним, что в сети появилось видео, в котором хозяин защищает своего питомца лежа на асфальте. Ему помогает прохожий, который пытается оттащить псов.

По данным правоохранительных органов в полицию Калининского района трижды поступали жалобы на агрессивных собак.