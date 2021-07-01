В Приморском районе произошло столкновение двух самокатчиц

В Санкт-Петербурге в Приморском районе около дома №71/1 по Комендантскому проспекту произошло столкновение двух девушек, которые ехали на электросамокатах. Они двигались на встречу друг другу на приличной скорости, но разъехаться не смогли и девушки врезались . Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилей припаркованных около тротуара.

Проходившие рядом прохожие сразу же кинулись помогать петербурженкам. На место происшествия приехала скорая помощь и пострадавших отвезли в больницу.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи удивляются, как можно было не разъехаться на свободном тротуаре, и при этом еще получить серьезные травмы.