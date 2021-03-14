Аллергиков предупредили об опасности заражения коронавирусом

Вероятность заражения коронавирусом в настоящее время существует практически везде, однако некоторые территории более опасны. Например, по словам аллерголога-онкоиммунолога Даниила Щепеляева, в городе заразиться проще, чем на селе, пишет "Ура.ру".

Сказывается и плотность населения, и высокий уровень контактов между людьми. Также сильно влияют различные аллергены, пыльца и пыль, выбросы предприятий и другие раздражители слизистой оболочки.

Иммунолог Ольга Башкина добавила, что у аллергиков повышенная проницаемость для вирусов. По ее данным, в этом году ожидается высокий уровень опыления.

Таким образом, весеннее цветение может способствовать всплеску заболеваемости COVID-19.