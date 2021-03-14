В Петергофе под стаявшим снегом нашли труп

Житель Петергофа обнаружил под снегом в лесу останки. Страшную находку мужчина сделал 11 марта, 12 марта он сообщил в полицию, пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Умерший лежал под снегом на улице Шахматова, в лесопарковой зоне. Наедший останки мужчина не стал близко подходить к трупу и не смог сказать правоохранителям пол и возраст погибшего. Он указал полиции место находки.

Останки направили в морг Николаевской больницы. Ведется расследование.

Известно, что на теле была темная куртка с коричневыми вставками, черные брюки с ремнем. Рядом лежали черная вязаная шапка и перчатки.

Не сообщается, какого пола и возраста обнаруженное тело.