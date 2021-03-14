Трехлетний петербуржец умер после падения с шестого этажа

Страшный несчастный случай произошел накануне в Выборгском районе Петербурга. Там выпал из окна ребенок, сообщил "Невским новостям" источник в правоохранительных органах.

Сообщение от отца мальчика поступило в полицию накануне вечером. Мужчина сообщил, что трое детей играли в комнате в съемной квартире на шестом этаже десятиэтажного дома, когда родители были на кухне. Вдруг раздался детский крик, родители вбежали в комнату и обнаружили, что окно открыто и москитной сетки на нем нет.

Малыша 2017 года рождения доставили в тяжелом состоянии в Детскую городскую больницу №19, однако спасти его не удалось.