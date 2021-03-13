На Софийской из-за неработающего светофора произошло массовое ДТП

Утром в субботу на Софийской улице произошло массовое ДТП, есть пострадавший. Как пишут "Невские новости", причиной аварии во Фрунзенском районе стал неработающий светофор

Одна из участников ДТП, женщина на Volkswagen решила «быстренько пролететь» через перекресток с Димитрова, однако в итоге столкнулась с другими машинами, пересекавшими перекресток.

Всего в аварии приняли участие четыре авто. Пострадал мужчина.

Официальных данных по поводу инцидента не поступало.