В Кронштадте неизвестные устроили пальбу на улице

В Кронштадте разыскивают стрелявших на улице хулиганов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в пятницу, 12 марта, около 22 ч у дома №46 на улице Зосимова. Полицейские сразу прибыли на место стрельбы, но уже никого там не застали. Впрочем, у дома были найдены четыре гильзы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ведется поиск стрелявших.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в начале марта мужчина расстрелял из пневматического пистолета окно врача на Зверинской улице.