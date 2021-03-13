Под Петербургом сбили лосенка

Близ Агалатово Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадал лосенок. Информацию опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Автор поста в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» опубликовал и видео происшествия. На кадрах видно, что животное лежит на проезжей части и, вероятно, все еще живо.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ДТП с участием лосей не такая уж редкость в нашем регионе. Особенно внимательными водителям стоит быть в период гона этих животных.