Гаишники рассказали, когда россияне чаще всего попадают в ДТП

Самым ДТП-опасным временем для российских автомобилистов, согласно статистике, признаны вечера пятницы и субботы. Как говорится в статистических материалах Госавтоинспекции РФ, опасное время - с 17 до 19 ч. В этот период с начала 2021 года произошло примерно семь сотен автоаварий. Меньше всего автолюбители сталкивались с трех ночи до шести утра.

ТАСС отмечает, что за первые два месяца 2021 года произошло более 9 тыс. аварий на дорогах. Это на четверть меньше, чем в тот же период прошлого года.

Примерно 35% от общего количества ДТП приходится на пятницу и субботу.

Чаще всего люди в ДТП погибают в пятницу и воскресенье.