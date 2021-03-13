Участницу шоу "Песни" Катю Кекс жестоко избили в Петербурге

В Петербурге жестоко избили чемпионку города по битбоксу и певицу Олю Кекс (настоящее имя – Ольга Пьянова). Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram.

Нападавший был ее знакомым. По словам артистки, он привлек к избиению и других людей. Неизвестно, где произошел инцидент.

В результате девушка получила травмы головы, рану на колене пришлось зашивать.

Ольга Пьянова подала заявление в полицию. Там выяснилось, что предполагаемый организатор нападения подал встречное заявление и даже зафиксировал побои. По словам певицы, он мог нанести их себе сам.