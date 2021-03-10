В отделении полиции скончался петербуржец

Задержанный умер в отделе полиции в Невском районе после того, как ему дважды вызывали медиков. По данному факту начата проверка, сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Инцидент произошел сегодня утром. 56-летнему мужчине вызывали скорую ночью, так как он почувствовал себя плохо в отделении, куда его направили после задержания. В отделе петербуржец оказался из-за участия в конфликте, он был нетрезв.

Второй раз задержанному стало плохо утром. Ему снова вызвали медиков, в присутствии которых он и скончался.