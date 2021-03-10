В отделении банка на Индустриальном посчитали украденные накануне деньги

Петербургская полиция назвала сумму денег, которую накануне украл из отделения банка грабитель. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленнику удалось вынести из финучреждения 2 млн 588 тыс. рублей.

Возбуждено уголоное дело, ведется розыск преступника.

Как писал Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел около 17 ч 9 марта в банке на Индустриальном проспекте. Мужчина в маске угрожал кассиру гранатой. Девушка отдала преступнику все наличные.