В феврале пропало рекордное число маленьких петербуржцев

Февраль стал рекордным по числу розыска детей в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" в Северной столице.

За 28 дней специалисты зафиксировали 40 обращений от родителей пропавших детей. Это в 1,5 раза больше, чем в январе. При этом более 20 человек сообщали о пропаже детей до 12 лет.

Также волонтеры искали более полутора сотен взрослых. 12 человек найдены мертвыми, а 19 человек до сих пор разыскать не удалось.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в октябре прошлого года "ЛизаАлерт" получила более 200 заявок о пропаже людей. Десять человек найти не удалось.