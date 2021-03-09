Молодая петербурженка сильно избила свою бабушку

Петербургский суд арестовал 25-летнюю петербурженку, модель Ирину Васильеву. Она обвиняется в избиении своей 81-летней бабушки – профессора кафедры Научно-исследовательского института пульмонологии Первого медицинского университета.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, инцидент произошел в ночь на 7 марта в одной из квартир дома 67 по проспекту Науки.

По предварительным данным, пьяная внучка пришла к своей бабушке и потребовала денег. Пожилая женщина отказала и после этого это модель ударила бабушку. Пенсионерку пришлось госпитализировать.

В полиции Васильева заявила, что бабушка сама получила травму случайно.

Девушку задержали. Решением суда она останется под стражей до 6 мая 2021 года.