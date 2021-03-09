Маленький петербуржец переел подозрительных конфет и попал в больницу

В Петербурге с острым отравлением неизвестным веществом был госпитализирован двухлетний мальчик. Инцидент произошел 8 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

В женский праздник около 15:00 скорая помощь забрала маленького петербуржца из дома на проспекте Луначарского с диагнозом пероральное отравление. Мать малыша является студенткой кулинарного колледжа и состоит на учете как не исполняющая родительские права. Ребенок растет без отца, за ним 8 марта присматривала бабушка.



Она рассказала, что мальчик ел конфеты, а после потерял сознание.

По данным правоохранителей, у девушки были проблемы с наркотиками. В частности, она хранила запрещенные вещества дома и привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Ведется расследование.