На Байконурской произошел потоп из-за прорыва трубы

В Приморском районе Петербурга произошел прорыв трубы и водой затопило проезжую часть. Очевидцы в соцсетях рассказали, что разлив произошел на Байконурской улице. Из-за аварии полностью перекрыт участок трассы Байконурской от Богатырского проспекта до проспекта Испытателей и часть Туполевской улицы.

Работники "Водоканала" уже чинят прорыв, который произошел в седьмом часу утра.

Горячее водоснабжение выключать не пришлось.

Не сообщается, привело ли перекрытие дороги к пробкам.