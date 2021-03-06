На КАД произошло смертельное ДТП: погиб ребенок

В аварии на КАД в Петербурге погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем в субботу на 75 км внешнего кольца автодороги.

Toyota Venza наехала на автомобиль Ford Fusion, стоящий на дороге из-за спущенного колеса. В результате столкновения пассажир Ford Fusion - восьмилетний мальчик (был пристегнут, сзади слева) скончался в карете скорой помощи.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Фотографии с места происшествия опубликованы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по снимкам, пассажирскую сторону «Форда», расположенную за водителем, напрочь смяло. Именно там и сидел мальчик.

ДТП спровоцировало скопление автомобилей и двухкилометровую пробку.