Петергофское шоссе затопило

На Петергофском шоссе произошла коммунальная авария, из-за чего дорога превратилась в настоящее озеро, по которому приходится ехать автомобилям. Об этом рассказали очевидцы «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Там опубликовали видео происшествия.

Инцидент произошел в субботу, 6 марта, днем у переезда на Ленинградский электромеханический завод. Вероятно, где-то в этом районе прорвало трубу с холодной водой.

На место инцидента уже прибыли сотрудники «Водоканала», которые разбираются в обстоятельствах инцидента.

Движение в месте аварии затруднено.

Отметим, что сегодня в Петербурге достаточно холодно, так что вода местами превращается в ледяную кашу.