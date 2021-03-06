Водитель Maybach с поддельными номерами попал в отделение петербургской полиции

Правоохранители остановили подозрительный Maybach в Пушкине. По данным источника 78.ru, на крыше элитного авто была установлена мигалка, а также подозрение вызвали номера.

Машину остановили. При проверке оказалось, что и госномера на ней — «В666ОР» — фальшивые. Они были наклеены поверх настоящих.

52-летнего мужчину, который управлял автомобилем, отправили в отдел. Объясняя ситуацию, мужчина заявил, что машина принадлежит петербургскому бизнесмену, а номера наклеили для съемок видеоролика.

После допроса водителя отпустили, изъяв с машины мигалку и поддельные номера. Наказание за такое нарушение может доходить до лишения прав.