В Сестрорецке произошло "лакшери"-ДТП

В Сестрорецке в пятницу вечером произошло ДТП с двумя элитными иномарками. На Дубковском шоссе столкнулись Lamborghini Urus 007 и Jaguar, передает Piter.TV, публикуя кадры с камер видеонаблюдения.

Судя по видео, черный "Ягуар" собирается поворачивать налево, выезжая из Дубковского переулка на шоссе. Однако водитель не замечает движущийся по главной дороге красный "Ламборгини" и продолжает выезд со двора. Столкновение получилось довольно мягким.

Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, Lamborghini Urus 007 стоит 25 млн руб.

"Мегаполис" отмечает, что если водителя старенького «Ягуара» признают виновным, и если у него не оформлено каско, то, продав свою машину, он едва ли компенсирует второму участнику починку одного только бампера.