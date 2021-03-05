Упавший на рельсы пассажир метро погиб

Упавший на рельсы в петербургском метро пассажир погиб. Об этом сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» очевидцы. Инцидент произошел около 17 ч. в пятницу на станции "Пушкинская".

По словам петербуржцев, мужчине на вид около 35 лет. Из-за инцидента прерывалось движение поездов. Они двигались на участках от «Проспекта Ветеранов» до «Автово» и от «Площади Восстания» до «Девяткино».

В настоящее время движение на красной ветке восстановлено.

Официального подтверждения гибели пассажира пока не поступало.