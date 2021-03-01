29-летний петербуржец скончался в отделении полиции

В 75-м отделе полиции Невского района кончался 29-летний Алексей К. Как пишет Regnum, об инциденте сообщили родственники скончавшегося.

По их словам, он попал в отделение 23 февраля после вождения без прав. На следующий день родственникам сообщили, что мужчина скончался.

28 февраля мужчину похоронили. Сообщается, что официальная причина смерти - сердечная недостаточность.

Напомним, что в 2012 году в этом же отделе полиции умер 15-летний петербуржец. Участковому Денису Иванову и заместителю начальника отдела Олегу Прохоренкову, которые избили подростка, судом назначили сроки в 6,5 лет и 9 лет лишения свободы.