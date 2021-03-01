Экс-участница Little Big найдена мертвой

Экс-солистка группы Little Big найдена мертвой в своей квартире на Рыбацком проспекте. 39-летняя актриса и модель Анна Кастельянос (Анна Каст), по данным источника «ПД» в правоохранительных органах, обнаружена волонтерами.

Анна Кастельянос последнее время не выходила из дома и ее навещали волонтеры.

Причина смерти пока не установлена, однако она, вероятно, некриминальная. Отмечается, что Кастельянос была больна, она была очень небольшого роста и поклонники прозвали ее «маленькое счастье».

Кастельянос снималась в кино и сериалах, была ведущей мероприятий.