В поезде "Невский экспресс" произошло возгорание

В ночь на 26 февраля в вагоне поезда "Невский экспресс" произошел пожар. Проводится проверка по данному факту, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел поздно вечером 25 февраля на территории вагонного участка Санкт-Петербург – Московский.

По предварительным данным, в одном из вагонов поезда № 747/748 «Невский экспресс» сообщением Петербург – Москва обнаружили задымление. На место вызвали пожарных, которые быстро справились с огнем.

Случай заинтересовал транспортную прокуратуру. О причинах инцидента пока не сообщается. Пострадавших нет.

Петербургские СМИ публикуют видео с места происшествия.