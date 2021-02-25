Петербуржец погиб при пожаре в квартире-студии

В результате пожара на Арцеуловской аллее, 23к1 погиб 39-летний мужчина. Его тело было обнаружено в квартире-студии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло в четверг утром на третьем этаже разноуровневого жилого дома. Огонь охватил всю квартиру в 20 кв. м.

Прибывшие пожарные справились с огнем к 11:40. На месте происшествия обнаружили тело мужчины.

Эвакуировали полтора десятка жильцов.

О причинах возгорания не сообщается. Дознаватели работают на месте происшествия.