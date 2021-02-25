Трое безработных надругались над несовершеннолетней, придя в гости

В Петроградском районе Петербурга произошло изнасилование. Как сообщил «ПД» источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на днях, в полицию обратилась мать 17-летней петербурженки.

По словам женщины, она пригласила в гости троих мужчин, в итоге они надругались над ее дочерью. Мужчин, оказавшихся безработными, задержали по горячим следам. Все они достаточно молоды - 2001, 2002 и 2003 годов рождения.

Девушка побывала в больнице, где ей оказали первую помощь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.