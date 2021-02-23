Стала известна причина эвакуации посетителей из "Меги Дыбенко"

Эвакуация посетителей и персонала в ТЦ «Мега Дыбенко» во вторник днем произошла из-за технической неполадки, возгорания не было. Об этом сообщают петербургские СМИ со ссылкой на пресс-службу торгового центра.

Датчики пожарной сигнализации активировались по случайности, отметили там.

Как писал Санкт-Петербург.ру, эвакуация проводилась около 15 ч 23 февраля. О ней сообщили пользователи "ВКонтакте", опубликовав также фото и видео с места происшествия. Один из посетителей услышал код пожарной тревоги.

Людей подержали на морозе пару часов и после проверки ТЦ снова заработал.

Количество выведенных из молла людей не сообщается, однако, судя по фотографиям, это сотни человек.