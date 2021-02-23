Водитель спецмашины коммунальщиков погиб в ДТП на проспекте Ударников

Петербургские правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии – погиб 54-летний водитель жилищно-коммунальных служб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Авария случилась утром в понедельник, 22 февраля. "Газель" коммунальщиков двигалась по проспекту Ударников от Индустриального проспекта в сторону улицы Передовиков. По пока не установленной причине он выехал на «встречку» и врезался в припаркованные авто.

Водитель скончался на месте происшествия.

По факту случившегося проводится проверка.