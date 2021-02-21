При пожаре на Охте погиб человек

В Красногвардейском районе при пожаре погиб человек. Инцидент произошел на Магнитогорской улицев цехе по производству медоборудования, сообщили в управлении МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило около 14 ч. Прибывшие на место пожарные обнаружили возгорание площадью 30 кв. м. К трем часам огонь локализовали.

Внутри здания находился человек, он погиб.

С огнем боролись более двух десятков пожарных с шестью машинами.