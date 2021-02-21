В Петербурге задержан продавец веселящего газа

Полиция Выборгского района задержала мужчину, который пытался продать так называемый «веселящий газ». Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти, преступнику 48 лет, он выходец из Средней Азии.

Он продавал газ через объявление на сайте. Его заметили правоохранители и откликнулись.

В итоге на встрече мужчина предложил сотрудникам МВД двухлитровый баллон с «веселящим газом», а также 25 резиновых шариков для наполнения этой смесью.

Изъятые предметы уничтожат, а мужчине грозит административная ответственность.