Арестован мужчина, ранивший работника украинского генконсульства

Суд в Петербурге заключил под стражу мужчину, напавшего на охранника генконсульства Украины. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина останется под стражей до 18 апреля.

Ранее нападавшего судили за разбой и приговорен к восьми годам лишения свободы.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 19 февраля, мужчина сразу после открытия консульства утром вошел в здание и напал с ножом на охраника. В результате сотрудник Госпогранслужбы Украины получил не менее двух ударов ножом. По данным источника ТАСС, у нападавшего не было мотива и предположение о психическом расстройстве мужчины не подтвердилось.

Видео инцидента публиковали петербургские СМИ.