На безработного стрелка, палившего из автомата на Энгельса, завели уголовное дело

В Петербурге нашли мужчину, стрелявшего из автомата в воздух на проспекте Энгельса 19 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В день стрельбы в полицию обратился курьер, заметивший, что компания устроила стрельбу у дома 27 по проспекту Энгельса.

После компания села в иномарку и уехала.

Правоохранители отыскали и задержали стрелявшего. Им оказался 35-летний безработный петербуржец. Установлено, что он стрелял из охолощенного автомата.

Возбуждено уголовное дело.

Петербургские СМИ публикуют видео с места происшествия.