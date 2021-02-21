Автолюбитель прокатился по встречке на проспекте Большевиков задним ходом

Правоохранители отыскали и задержали водителя белой «Лады Приоры», который на днях ехал задним ходом по встречной полосе на проспекте Большевиков. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по региону.

Задержанным оказался 28-летний уроженец Дагестана. На него составили несколько административных протоколов. Машину изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что на днях мужчина проехался в плотном потоке автомобилей по встречной полосе задним ходом, грубо нарушив правила дорожного движения и создавая опасную ситуацию на трассе.