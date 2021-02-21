В Петербурге арестовали мошенников, похитивших мужчину ради квартиры

Петербургский суд заключил под стражу четверых мужчин, которых обвиняют в похищении человека с целью завладеть его квартирой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, обвиняемые предложили петербуржце официальную работу и хорошую зарплату, однако их целью было завладение комнатой в коммуналке, принадлежавшей мужчине.

Потерпевший поверил мошенникам и согласился поехать с ними на пилораму в Новгородскую область. В результате около полугода мошенники удерживали мужчину и, пользуясь его любовью к выпивке, сумели переоформить его квартиру на себя.

Суд заключил их под стражу до 16 апреля. Им грозит до 15 лет лишения свободы по различным статьям.