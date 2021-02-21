Юного петербуржца, пропавшего накануне вечером, нашли у метро

Пропавший 20 февраля вечером в Красногвардейском районе 8-летний мальчик нашелся ночью в районе станции метро «Спортивная». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вероятно, школьник заблудился.

Полицейские отмечают, что мальчик в нормальном состоянии, ему никто не причинил вреда.

Мальчика уже вернули домой.

Как писал Санкт-Петербург.ру, школьник пропал вечером в субботу. Как сообщили родители, он ушел из школы на Большой Пороховской после уроков (около двух часов дня), однако домой так и не вернулся.