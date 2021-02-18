Экс-сторонника Навального нашли мертвым в Петербурге

Экс-сотрудник штаба Алексея Навального в Петербурге Дмитрий Мякшин найден мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мякшин пропал без вести еще 28 января. Подробностей исчезновения и причина смерти неизвестны.

По информации с телеграм-канала «Ротонда», тело противника оппозиции было обнаружено в поселке Токсово.

В 2017 году Дмитрий Мякшин был участником акции протеста на Марсовом поле. Во время ее проведения он ударил правоохранителя, за что получил два года условно. После протестной акции юноша решил уйти из оппозиции.