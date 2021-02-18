В ДТП на КАД пострадали трое детей

Автомобиль Opel с детьми в салоне врезался в стоящую у обочины "Газель" на 72-м км КАД. В результате аварии пострадали трое детей, сообщили в главке МВД по региону.

Инцидент произошел утром 18 февраля.

Пострадавшим мальчикам 4 и 6 лет, девочке - две недели, она была на руках у матери. Все дети ехали без специальных кресел. Их госпитализировали. Взрослые пассажиры, видимо, не получили значительных травм. Об их состоянии не сообщается.

В "Газели" не было ни водителя, ни пассажиров. У машины стоял знак аварийной остановки.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.