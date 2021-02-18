Таксист пытался изнасиловать пассажирку в Автово

В Санкт-Петербурге таксист приставал к пассажирке. Как передает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел 17 февраля вечером.

Заявление правоохранителям поступило от 41-летней жительницы Красносельского района. Она сообщила, что ее пытался изнасиловать водитель такси.

Она вызвала такси через приложение, прибыл белый Hyndai Solaris. Водитель довез пассажирку, однако не позволили ей выйти из салона, а стал грубо приставать, срывая одежду. Она смогла вырваться и убежала в подъезд. В квартире женщина набрала номер полиции.

Личность нападавшего установлена - им оказался 30-летний мужчина, гражданин Узбекистана. Ему заблокировали доступ к сервису.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В компании перевозок "Ситимобил" сообщили, что в случившемся разбираются. Там также добавили, что водители не являются сотрудниками компании, а подключены к сервису через партнеров.