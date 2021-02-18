В Петербурге мужчина ударил медсестру ножом несколько раз ради сумки

Грабитель напал с ножом на медсестру Александровской больницы. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, инцидент произошел раноутром 17 февраля у дома №75/1 на проспекте Большевиков.

Ппреступник несколько раз ударил ножом 58-летнюю женщину и похитил у нее сумку, в которой находились мобильный телефон и 1500 руб.

Прохожий, ставший свидетелем происшествия, догнал злоумышленника и вернул женщине вещи. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Днем того же дня полиция задержала нападавшего. Им оказался 27-летний гражданин Киргизии без регистрации. Его арестовали.