В Петербурге за "ковидный" 2020 год сильно выросла преступность

Количество преступлений, совершенных в прошлом году, выросло на 26%. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу, 37% от общего числа преступлений были особо тяжкими.

В нашем городе также выросло число убийств. По статье УК РФ «Убийство» было возбуждено 149 уголовных дел, что на десять больше, чем годом ранее. Также больше горожан несли ответственность по статье «Умышленное причинение вреда здоровью».

Отмечается, что сотрудникам МВД удалось раскрыть 95% преступлений, связанных с убийством или покушением на него. Всего раскрыто 115 таких дел.

Также раскрыто более 90% дел, совершенных в отношении несовершеннолетних.