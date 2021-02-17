Фанаты "Зенита" разожгли файеры прямо в метро

Безответственные футбольные фанаты устроили пиротехническое шоу в петербургском метрополитене. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошел ночью на станции «Гражданский проспект». Двое неизвестных мужчин в шарфах «Зенита» зажгли файеры на платформе.

Происходящее засняла на телефон бывшая с ними девушка.

К счастью, никто не пострадал и ущерб оборудованию нанесен не был. Однако правоохранители завели уголовное дело на хулиганов, нарушивших правила поведения в метро. Теперь их разыскивают.