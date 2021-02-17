Ссора из-за парковочного места на Ленской улице закончилась поножовщиной

В Красногвардейском районе ссора из-за парковочного места закончилась госпитализацией одного из участников с ножевым ранением. Инцидент произошел вечером 16 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

В полицию обратились очевидцы происшествия. По их словам, во дворе дома 10 по Ленской улице лежит мужчина в крови, избитый неизвестным.

36-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с резаной раной в тяжелом состоянии.

Мужчина рассказал полицейским, что повздорил с водителем "Мицубиси Лансер" - 33-летним местным жителем. В ходе конфликта в дело пошел нож. Нападавший скрылся с места происшествия. Его разыскивают правоохранители.

Рен ТВ отмечает, что пострадавший был нетрезв.