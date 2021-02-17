В Кудрово грабитель с гранатой вынес из банка почти 2 млн рублей

Из отделения «Сбербанка» в Кудрово грабитель вынес крупную сумму денег. Ограбление произошло около 18 ч вечера во вторник, сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.

Неизвестный в маске и темной одежде вошел в отделение банка на Европейском проспекте и передал кассиру записку с требованием передать деньги, угрожая взрывом. При себе у мужчины была граната и пистолет.

По данным полицейских, 40-летний преступник вынес из отделения 1,4 млн руб, более 3 тыс. евро и почти 2,5 тыс. долларов.

Возбуждено уголовное дело, преступника разыскивают.

В инциденте никто не пострадал.