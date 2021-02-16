Переживающий развод петербуржец украл трехлетнего сына у супруги

Правоохранители нашли трехлетнего мальчика, которого отец украл во время прогулки в августе 2020 года. Мать ребенка обратилась в полицию и малыш находился в розыске, пишет Piter.TV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, после развода 48-летнего отца ребенка ограничили в праве на встречи с сыном – они могли видеться дважды в неделю. В одну из прогулок мужчина решился на похищение. Рен ТВ пишет, что это произошло в день развода.

Уголовное дело было возбуждено в конце октября.

Мальчика передали матери, а мужчина задержан. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.