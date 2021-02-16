Мошенники похитили 20 млн рублей маткапитала

Правоохранители выявили хищения денег, выделяемых по программе маткапитала в Санкт-Петербурге. Ущерб бюджету оценивается в 20 млн руб.

Как отметили в главке МВД северной столицы, мошенники фабриковали документы и обращались в ПФР от имени граждан, имеющих право на получение выплаты. Далее они обманным путем получали деньги от сотрудников Пенсионного фонда.

Возбуждено несколько уголовных дел, пока их число не называется. Есть ли фигуранты у этих дел, не отмечается. Также нет данных, участвовали ли в этой схеме сотрудники ПФР.

Расследование продолжается на территории 12 регионов, включая Санкт-Петербург.