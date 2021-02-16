В Автово привлекли к ответственности должностных лиц за нарушения на 23 млн рублей

Должных лиц МО Автово привлекли к ответственности. Как пишет 78.ru, в ходе проверки там обнаружили более 200 нарушений.

Общий ущерб за 2018-2020 гг превысил 23 млн руб. Результаты проверки направлены в прокуратуру.

Пять административных дел из шести возбуждены по факту нецелевого использования бюджетных средств.

Главе муниципального образования Геннадию Трусканову по факту многочисленных нарушений внесли представление.

Как писал Санкт-Петербург.ру, осенью прошлого года проверка КСП показала, что директор Исаакиевского собора три года незаконно получал двойную зарплату. Это привело к потери более 200 млн руб. из городского бюджета.