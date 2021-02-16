Замглавы "Ленэнерго" заподозрили в мошенничестве на 176 млн рублей

Петербургский суд заключил под стражу замгендиректора ПАО «Ленэнерго» Алексея Горячева и замгендиректора ООО «НТ-Ком Инжиниринг» Евгения Осипова, подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы.

По данным следствия, в 2015 году Горячев и Осипов мошенничали с документами на строительство двух подстанций и кабельных линий, в результате чего стоимость объектов была завышена более чем на 167 млн руб.

Обоих арестовали до начала апреля.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в мае прошлого года Горячева заключали под стражу по другому делу о мошенничестве. Тогда сумма ущерба оценивалась более чем в 130 млн руб.