Уборочная машина протаранила припаркованные легковушки

Минувшей ночью во Фрунзенском районе дорожная техника задела припаркованные машины. Об этом сообщил очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Инцидент произошел на Малой Балканской улице, 6.

Очевидец сообщил, что пострадали около шести легковых машин. "Невские новости" сообщают, что помяты четыре авто.

На фотографиях сложно различить повреждения.

Официальной информации об инциденте не появлялось. Участие спецтехники в инциденте - всего лишь предположение пользователей, сам инцидент никто не видел.