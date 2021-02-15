По факту гибели девочки в Колпино завели уголовное дело

По факту гибели девочки в Колпино возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Как пишет "Мойка78", следователи пытаются понять, что толкнуло ребенка на такой отчаянный шаг. Ответ пытаются найти в мессенджерах на телефоне четвероклассницы. Одна из версий в том, что девочка состояла в группе, кураторы которой дают участникам различного рода задания вплоть до опасных.

Девочка росла в благополучной семье, у нее не было проблем с учебой, а окружающие говорят о ней как о жизнерадостном и добром ребенке.

Как писал Санкт-Петербург.ру, тело ребенка нашли на детской площадке 14 февраля.