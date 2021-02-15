На Петроградской стороне нашли расчлененный труп

В квартире жилого дома на Петроградке обнаружили тело мёртвого мужчины. Об этом сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.

Сообщение поступило правоохранителям в воскресенье, 14 февраля, около десяти часов вечера. Мужчина сообщил, что сожитель его матери убит в квартире дома № 1 по Сытнинской улице.

Полицейские, приехавшие на вызов, обнаружили мёртвого жителя посёлка Металлострой 1961 года рождения. Его тело было частично расчленено, руки и ноги были упакованы в чёрные полиэтиленовые мешки. На остальном теле нашли ушибы и гематомы.

По подозрению в убийстве разыскивают 49-летнего петербуржца.

Возбуждено уголовное дело.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее в Мурино нашли расчлененный труп женщины. Ее предполагаемый убийца уже задержан и отправлен в СИЗО.